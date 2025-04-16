В Оренбуржье назначено руководство регионального минэкономразвития и минздрава

Елена Здорова заняла пост исполняющей обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Она будет работать в должности до официального назначения главы ведомства и вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также исполняющим обязанности министра здравоохранения Оренбургской области назначен Андрей Шатилов. Оба чиновника приступили к работе во вторник, 15 апреля. Указы о кадровых назначениях подписал врио главы Оренбуржья Евгений Солнцев. Документы вступили в силу со дня подписания.

Георгий Портнов