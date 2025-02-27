МВД раскрыло подробности дела главы челябинского миндортранса

В Следственном департаменте МВД России прокомментировали уголовное дело задержанного ФСБ министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Он вместе с бывшим руководителем ведомства Дмитрием Микуликом и тремя представителями коммерческих организаций, обвиняется в похищении более 2,9 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, руководители регионального миндортранса и представители ряда юридических лиц заключили госконтракты по ремонту и строительству дорог на сумму более 30 млрд руб. на основании результатов фиктивных конкурсных процедур, после чего похитили более 2,9 млрд руб. путем их последующего перечисления на банковские счета компаний, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность.

По данным полиции, по уголовному делу проведено более 30 обысков в жилых и офисных помещениях в Челябинске, Москве, Златоусте, Магнитогорске, Уфе и Донецке. Ведется работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева задержали сотрудники ФСБ России 19 февраля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным СМИ, также были задержаны бывшие руководители и совладельцы АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов, Константин Зарипов и Геннадий Вильшенко.

21 февраля Мещанский районный суд Москвы избрал меры пресечения фигурантам дела о растрате: Алексей Нечаев, Дмитрий Микулик, Александр Зырянов и Константин Зарипов заключены под стражу. Пятым фигурантом стала бывший юрист Геннадия Вильшенко, заместитель генерального директора ООО «РСГрупп» Екатерина Краснихина. Ей суд назначил запрет определенных действий.