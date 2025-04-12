Число вакансий в авиаотрасли Удмуртии увеличилось на 15% в 1-м квартале

Число вакансий в авиаотрасли Удмуртии, включающей авиаперевозки и авиапромышленность, за год увеличилось на 15% и составило в первом квартале 2025-го 1,2 тыс. должностей или 3,6% от общероссийского объема предложений, сообщает пресс-служба сервиса по поиску кадров hh.ru. По количественному показателю республика вошла в топ-6 регионов РФ, уступив другим представителям ПФО — Татарстану и Башкирии — на 557 и 171 позицию соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Чаще всего удмуртские компании, связанные с авиаотраслью, в первом квартале искали токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков — на них пришлось 15% от общего числа вакантных должностей. Еще 13% предложений составили слесари, 8-9% — разнорабочие и операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Так, самую высокую зарплату в первом квартале предлагали в региональной авиаотрасли токарю-универсалу — от 220 тыс. руб. в месяц. Далее идут токарь-расточник и инженер-программист 1-й категории — до 187 и 136,6 тыс. руб. соответственно. Замыкают топ-5 высокооплачиваемых вакансий авиаотрасли должности руководителя проектов и заместителя начальника планово-экономического отдела, которым предлагали от 130 и 110 тыс. руб.