КСК завершила разработку проекта нового зернового терминала в Новороссийске

АО «Зерновой терминал "КСК"» завершило разработку проектной документации по строительству новой линии выгрузки в рамках проекта по созданию зернового терминала в порту Новороссийска. Как сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу администрации города, реализуемый инвестиционный проект предполагает строительство четвертой линии выгрузки. Уровень готовности проекта на текущий момент составляет 5%. Заключен контракт на поставку четырех специализированных подъемников и разгрузочного оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Инвестиционные параметры проекта не раскрываются. Реализация намеченных мероприятий позволит увеличить мощности перевалки зерна до 12 млн т в год, расширить объем хранения до 250 тыс. т, а также обеспечить прием до 1 тыс. единиц автотранспорта в сутки. Планируется увеличение мощности по приему груза с судов до 7 тыс. DWT.

Зерновой терминал КСК входит в структуру холдинга «ДелоПортс», объединяющего стивидорные активы Группы компаний «Дело» в порту Новороссийска. Помимо КСК в состав холдинга входят контейнерный терминал «НУТЭП» и Сервисная Компания «Дело».

Вячеслав Рыжков