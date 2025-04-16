В начале года медианная зарплата психологов на Кубани составила 45 тысяч рублей

Медианная зарплата специалистов в области психологии в Краснодарском крае по итогам первого квартала 2025 года составила 45 тыс. руб., сообщает портал BFM Кубань со ссылкой на данные hh.ru. Показатель увеличился на 5 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он находился на уровне 40 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Диапазон предлагаемых заработных плат в январе—марте текущего года колебался от 27,6 тыс. до 115 тыс. руб. Всего в крае было размещено 73 вакансии для психологов, тогда как годом ранее — 78. В отчете отмечается, что Краснодарский край входит в число регионов с низким уровнем конкуренции на рынке труда в этом сегменте.

Среди наиболее востребованных специализаций аналитики выделяют педагогов-психологов, клинических и нейропсихологов.

Вячеслав Рыжков