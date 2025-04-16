Единороссы Хакасии соберут мнения муниципалитетов о модели МСУ

Региональное отделение «Единой России» (РО ЕР) в Республике Хакасия намерено собрать к концу апреля мнения муниципалитетов о желаемой форме местного самоуправления (МСУ). Такое предложение было адресовано руководителям муниципалитетов, принявших участие в заседании президиума политсовета РО 16 апреля.

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«Далее в парламенте будет разработан соответствующий законопроект, принять который планируется в середине июня»,— говорится в сообщении РО ЕР.

Напомним, в июне вступает в силу федеральный закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он оставляет регионам право выбора одной из моделей местного самоуправления: одноуровневой (без сельских или поселковых муниципалитетов), двухуровневой или смешанной. Субъекты федерации должны будут привести свое законодательство в соответствие с федеральным.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце прошлой недели за сохранение в Хакасии двухуровневой модели высказались глава Таштыпского района и руководители ряда входящих в этот район сельсоветов.

Валерий Лавский