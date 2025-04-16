Банк на Урале оштрафовали на 75 тыс. рублей за навязчивые звонки должнику
В Свердловской области банк в полном объеме выплатил 75 тыс. руб. штрафа за навязчивые звонки с требованием вернуть задолженность, сообщили в региональном ГУФССП.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Уралец обратился в ведомство с заявлением, где рассказал, что у него был долг за кредит, и из-за этого на его телефон стало поступать множество звонков с требованием погасить задолженность. ГУФССП по региону провело проверку и привлекло банк к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.
Ранее по заявлению екатеринбурженки банку, который совершал ей звонки слишком часто, выписали штраф в 100 тыс. руб. Всего ей поступило 109 звонков и сообщений с требованием погасить задолженность.