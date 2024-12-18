В Екатеринбурге банк оштрафовали на 100 тыс. руб. за навязчивые звонки

По заявлению екатеринбурженки банку, который совершал ей звонки слишком часто, выписали штраф в 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области. Всего ей поступило 109 звонков и сообщений с требованием погасить задолженность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

Между девушкой и банком были заключены кредитные договоры, по которым образовалась задолженность. Заявительнице начали поступать регулярные звонки и сообщения, в которых требовали погасить долг. По заявлению специалисты ГУФССП России по Свердловской области провели проверку, установив нарушения со стороны банка.

Банк был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Организации выписан штраф в размере 100 тыс. руб., он был погашен в полном объеме.

Анна Капустина