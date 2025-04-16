Глава Рыбинска назвал дату переезда драмтеатра в «Авиатор»

Рыбинский драматический театр завершит сезон 26 июня, после этого труппа и реквизит переедут в ДК «Авиатор». Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Митя Кузнецов Фото: Митя Кузнецов

«Ъ-Ярославль» сообщал, что летом в здании Рыбинского драматического театра стартует капитальный ремонт, который продлится до сентября 2026 года.

«Технические помещения, цеха, гримерные и костюмерные — сердце театра. И сейчас в Рыбинском драматическом они не в лучшем виде. Ремонта во многих из этих помещений не было с момента открытия театра»,— написал господин Рудаков.

Подрядчик уже определен, отметил глава Рыбинска. Им стало ООО «Виннер», эта же компания ремонтирует ТЮЗ в Ярославле. На время ремонта труппа будет выступать в ДК «Авиатор». Напомним, что город выкупил ДК из частной собственности.

Алла Чижова