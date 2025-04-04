Ремонт Рыбинского драмтеатра планируют начать летом 2025 года

В Рыбинске отремонтируют здание драматического театра. Соответствующий конкурс на поиск подрядчика был объявлен в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Митя Кузнецов Фото: Митя Кузнецов

Заказчиком работ выступит МУК «Рыбинский драматический театр». В настоящее время комиссия рассматривает поступившие на конкурс заявки. Начальная стоимость контракта составляла 74 млн руб. Как отмечается в проекте договора, это деньги федерального, областного и городского бюджетов. Работы будут выполняться в рамках нацпроекта «Семья».

Ремонт в здании театр должен начаться 1 июля 2025 года, а завершиться 1 сентября 2026 года. Подрядная организация отремонтирует ворота сцены и саму сцену, фасад основного здания, внутренние коммуникации, системы пожаротушения и видеонаблюдения, а также лестницы, коридоры, помещения и санузлы в пятиэтажной части. Пройдут ремонтные работы и в декорационном цехе. Как сообщает рыбинское издание «Черемуха», на время ремонта труппа Рыбинского драматического будет выступать на сцене ДК «Авиатор».

Алла Чижова