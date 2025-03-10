Рыбинск выкупил ДК «Авиатор»

Администрация Рыбинска купила ДК «Авиатор» у частного собственника, сейчас идет процедура передачи имущества. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Напомним, администрация договорилась с собственником, что ДК продадут городу по цене ниже кадастровой. На эти цели город потратил 178,8 млн руб., при этом рыночная стоимость объекта составляет 313 млн руб. По словам господина Рудакова, сделка была заключена еще в 2024 году.

«На сегодня у нас зарегистрирован переход права собственности, сейчас идет передача "Авиатора". То есть мы завершили судьбоносное событие, "Авиатор" вернулся в казну Рыбинска»,— сказал Дмитрий Рудаков.