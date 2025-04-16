Водитель BMW с ружьем остановил автобус на Приморском шоссе и вывел из салона жену

Около половины двенадцатого ночи 14 апреля в полицию обратился водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Зеленогорск – Озерки», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам водителя, на 43-м км Приморского шоссе водитель автомобиля BMW перегородил дорогу и, угрожая ружьем, заставил открыть дверь транспортного средства.

Следом он вывел из салона свою 41-летнюю супругу и вместе с ней скрылся. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас полиция ищет злоумышленника.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что четыре человека пострадали в результате ДТП с машиной такси на Торжковской улице.

Андрей Маркелов