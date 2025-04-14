Четыре человека пострадали в результате ДТП с машиной такси на Торжковской улице

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП с пострадавшими в Приморском районе Петербурга. Дорожный инцидент произошел 13 апреля в 22:10 на Торжковской улице, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что автомобиль такси Hyundai Solaris под управлением 25-летнего водителя, двигаясь по Торжковской, на пересечении с Новосибирской улицей при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Omoda под управлением 24-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.

В результате аварии травмы получили водитель такси и двое его пассажиров — мужчина 43 лет и 32-летняя женщина, а также 24-летний пассажир Omoda. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о десятилетней школьнице, пострадавшей в ДТП на Липовой аллее в Петербурге.

Андрей Цедрик