Из-за ложных сообщений о минировании в Петербурге эвакуировали более 8 тыс. человек

Новая волна сообщений о минировании накрыла Петербург накануне, 15 апреля. Предупреждения о якобы готовящихся терактах за сутки пришли на электронные почты 12 городских учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в общей сложности силовикам пришлось проводить проверки на территории 670 объектов, среди которых школы и иные образовательные учреждения, а также торговые центры и т.д. Во всех случаях никакой взрывчатки обнаружено не было, однако на четырех объектах по решению администрации была проведена эвакуация.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Лжеминеров разыскивает полиция.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за поступившего сообщения об угрозе безопасности днем 15 апреля в Петербурге закрывали вход в главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа.

Андрей Цедрик