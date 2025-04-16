В Екатеринбурге закрыли Tele-Club для устранения недочетов пожарной безопасности

Концертную площадку Tele-Club в Екатеринбурге закрыли на неопределенный срок для устранения недочетов пожарной безопасности, сообщил порталу Е1 владелец площадки Олег Кумыш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Он объяснил, что в период прошедшей пандемии коронавируса не всегда удавалось своевременно обновлять систему пожарной безопасности. «Сейчас мы стараемся согласовать с МЧС бюрократические вопросы. Нет гарантий, что все волокитные дела мы сможем решить, юридически правильно все обосновать и примут ли в ведомстве наши доводы. В пятницу вечером мы точно сможем сказать, что будет дальше, какие у нас планы, какие мероприятия состоятся»,— рассказал Кумыш.

Мероприятия, которые должны были пройти в Tele-Club в конце марта и в начале апреля, были перенесены на другие площадки: так, группа ATL выступит в «Свободе», южнокорейская группа W24 — в Center Club.

Напомним, в 2020 году «Татлинъ» расторг договор в одностороннем порядке с концертной площадкой «Дом печати», но суд признал односторонний отказ незаконным. Клуб арендовал помещение не напрямую у государства (здание типографии «Уральский рабочий» принадлежит РФ), а у посредника, ООО «Татлинъ». Позже арендодатель отказался пускать «Дом печати» в здание типографии.

Ирина Пичурина