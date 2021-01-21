Арендодатель отказался пускать «Дом печати» в здание типографии

Компания «Татлинъ», которая сдавала концертной площадке «Дом печати» в аренду помещение в здание типографии, отказывается пускать их обратно. Напомним, в конце прошлого года Свердловский Арбитражный суд частично удовлетворил иск «Дом печати» (ООО «Униформс») к арендодателю (ООО «Татлинъ»). «Татлинъ» расторг договор в одностороннем порядке, но суд признал односторонний отказ незаконным. Как указано в резолютивной части решения суда, арендодатель должен передать в пользование «Дому печати» помещение, которое они покинули. Отметим, что «Дом печати» арендовал помещение не напрямую у государства (здание типографии «Уральский рабочий» принадлежит РФ), а у посредника, ООО «Татлинъ».

Как рассказали в Tele-club Group, генеральный директор «Татлинъ» Станислав Цвеленьев прислал им письмо, в котором заявил, что не намерен подливать договор субаренды. Письмо пришло после новогодних праздников, в последний день действия договора. В письме субарендодатель уведомил о расторжении договора субаренды помещений в соответствие со сроком действия договора (срок договора должен был истечь 15 января 2021 года), а также сообщил, что «вне зависимости от результата судебного рассмотрения срок субаренды является предельным и продлеваться не будет».

«Подобный произвол не имеет ничего общего с принципами ведения бизнеса. Мы продолжаем настаивать на том, что самоуправство должно быть наказано, а беспредел пресечен. Станислав Цвеленьев продолжает попирать как государственные законы, так и законы здравого смысла, хотя ему давно уже пора прекратить эту грязную игру и признать свои ошибки. Лишать город культового места, а концертную индустрию легендарной площадки – это как минимум “преступление” против концертной индустрии», – прокомментировали в Tele-club Group.

В компании также отметили, что в «заложниках» находится автомобиль и концертное оборудование, запертое во дворе комплекса зданий типографии «Уральский рабочий».