В Херсонской области из-за атаки БПЛА пострадали шесть спасателей

В Херсонской области после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на подстанции «ВЭС Сивашская» в Чаплинском муниципальном округе, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, приехавшие тушить возгорание спасатели были атакованы дроном, шестеро получили ранения.

«Пострадали шесть человек из числа личного состава — мужчины 1981, 1997, 2004, 1986, 1978 и 2000 годов рождения. У всех множественные осколочные ранения»,— рассказал господин Сальдо в Telegram. Пострадавшие госпитализированы.

Минобороны в этом месяце трижды обвиняло ВСУ в обстреле энергетической инфраструктуры Херсонской области — 5, 10 и 15 апреля. В частности, дважды была атакована электроподстанция «Виноградово», осталось без электричества более 56 тыс. человек.