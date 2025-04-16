Заемщики потерявшего лицензию ПТБ должны продолжать погашать кредиты

Лица, имеющие кредиты в Промтрансбанке (ПТБ), лицензия которого была вчера отозвана регулятором, должны продолжать обслуживать их, сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ), временно управляющего финанасовой организацией.

Заемщики должны вносить платежи по кредитам в соответствии с установленным графиком во избежание начисления штрафов и пеней.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ПТБ лишился лицензии из-за нарушения законодательства о банковской деятельности, «хронической убыточности» и обслуживания клиентов, проводивших подозрительные операции.

По предварительным данным АСВ, застрахованы вклады 23,3 тыс. физических и юридических лиц — клиентов ПТБ, из них у 5,7 тыс. лиц на счету менее 1 тыс. руб. Вкладчикам будет выплачено 5,64 млрд руб. Клиентам, на чьих счетах и вкладах оказались средства, превышающие установленные лимиты, вправе предъявить требования кредитора.

Наталья Балыкова