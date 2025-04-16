Глава Минцифры Татарстана предупредил о схеме мошенничества через QR-коды
Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин предупредил о новой схеме мошенничества с использованием QR-кодов. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Глава Минцифры Татарстана предупредил о схеме мошенничества через QR-коды
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По его словам, мошенники размещают поддельные QR-коды в подъездах жилых домов, на квитанциях за коммунальные услуги и на припаркованных самокатах. При сканировании таких кодов пользователь может попасть на фишинговые сайты и лишиться денег или передать злоумышленникам доступ к личным данным.
Опасность, по словам министра, представляют QR-коды без указания отправителя или ответственной организации, а также с настойчивыми надписями — например, «не срывать» или «подключение обязательно».
Ранее Глава Минцифры Татарстана предупреждал о схеме мошенничества через приложение NFCGate.