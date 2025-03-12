Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предупредил о новой схеме интернет-мошенничества через приложение NFCGate. Киберпреступники маскируют это приложение под другие приложения государственных и финансовых сервисов. Об этом сообщил господин Хайруллин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минцифры Татарстана предупредил о новой схеме мошенничества

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Глава Минцифры Татарстана предупредил о новой схеме мошенничества

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Механизм обмана выглядит следующим образом: злоумышленники во время звонка представляются сотрудниками банков или госучреждений. Далее они убеждают граждан установить приложение NFCGate якобы для защиты их финансовых данных. Параллельно неизвестный находится возле банкомата с собственным устройством. После установки программы жертву просят приложить карту к телефону и активировать приложение. Через технологию бесконтактной оплаты данные карты передаются злоумышленнику через интернет, что позволяет ему похитить средства.

По словам Айрата Хайруллина, эта мошенническая схема активно распространяется последние полгода и требует повышенного внимания со стороны держателей карт.

Артём Дергунов