Гребень антициклона оставит в Петербурге 16 апреля летнюю погоду

Влияние гребня антициклона 16 апреля Петербург ощутит на себе. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, облаков в небе над регионом будет немного, обойдется без осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В такой ситуации температура будет активно расти, дневные показания термометров на 9-10 градусов превысят рамки климата. Воздух прогреется до 19-21 градуса.

Ветер будеть дуть с юго-востока со скоростью до 9 м/с. Атмосферное давление чуть упадет и составит 767 мм рт. ст., что все равно выше нормы. В четверг же в город снова придут дожди, а столбики термометров покажут всего 13-15 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 14 апреля температурный фон в городе на Неве соответствовал климату первых дней мая. Воздух прогрелся до 17,8 градуса, это самая высокая температура воздуха с начала 2025 года.

Андрей Маркелов