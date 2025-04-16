В Тюмени два местных жителя погибли в результате ДТП

В Березняковском микрорайоне в Тюмени в результате ДТП погибли два местных жителя, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Инцидент произошел на ул. Ярковской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

Согласно предварительной информации, водитель ВАЗ 2114 обгонял Hyundai, однако не выдержал боковой интервал и столкнулся с иномаркой. От удара ВАЗ отбросило в столб, автомобиль опрокинулся. В результате аварии погибли 20-летний водитель и 19-летний пассажир, водитель Hyundai не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в результате ДТП, которое произошло 7 апреля в Тюмени, пострадали семь человек, среди них — четверо детей. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ирина Пичурина