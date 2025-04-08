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В Тюмени во время ДТП пострадали семь человек

В результате ДТП, которое произошло 7 апреля в Тюмени, пострадали семь человек, среди них — четверо детей, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Всех пострадавших доставили в больницу.

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Инцидент случился на перекрестке улиц Василия Подшибякина и Фармана Салманова. Согласно предварительной информации, водитель Folkswagen не убедился в безопасности маневра при повороте, не пропустив Kia Optima. Среди детей, пострадавших в Folkswagen — мальчики семи и восьми лет, в Kia — пятилетний мальчик и трехлетняя девочка. Всех детей перевозили в специальных креслах.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, 27 марта на ул. Краснодонской в Тюмени столкнулись автомобили Kia и Toyota. В ДТП пострадали два водителя и 16-летняя пассажирка.

Ирина Пичурина

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