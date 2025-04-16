Байден раскритиковал политику Трампа в отношении Управления соцобеспечения США

Бывший президент США Джо Байден впервые публично раскритиковал второй срок президента Дональда Трампа. Он назвал действия администрации господина Трампа в отношении Управления соцобеспечения деструктивными. Слова бывшего президента приводит телеканал CNN.

«Посмотрите, что произошло сейчас. Меньше чем за 100 дней эта новая администрация натворила столько – нанесла столько вреда и столько разрушений. Просто захватывает дух, что это может произойти так скоро»,– сказал экс-президент.

Экс-президент ни разу не назвал Дональда Трампа по имени, используя вместо этого слова «этот парень». Политик также не упомянул напрямую главу Департамента госэффективности (DOGE) Илона Маска, однако раскритиковал культуру, которую в новой администрации, которую сравнил с «технологическими стартапами».

«Они следуют старой фразе из технологических стартапов — цитата: «двигайся быстро, ломай вещи». Ну, они, конечно, ломают вещи. Они сначала стреляют, а потом целятся. И в результате получается много ненужной боли и бессонных ночей»,— сказал Джо Байден.

В феврале Илон Маск назвал систему соцобеспечения в США «крупнейшим в истории мошенничеством». Так господин Маск прокомментировал информацию о том, что количество американцев, получающих соцпособия, превышает численность населения.