Источник CNN подтвердил отказ США подписывать заявление G7 по Украине

Высокопоставленный представитель правительства Канады в беседе с CNN подтвердил, что США не подпишут заявление «Большой семерки» (G7) по Украине. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США не одобрят заявление G7, осуждающее удар РФ по Сумам.

«В данный момент мы не придаем этому большого значения, но верно то, что США не подпишут заявление по Украине, с которым согласились другие члены G7»,— сказал собеседник телеканала.

Как сообщали собеседники Bloomberg, официальные лица США опасаются, что согласие с заявлением G7 нанесет ущерб переговорам Вашингтона с Москвой.

В конце февраля США впервые с 2022 года отказались подписывать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением действий России в конфликте на Украине. CNN напоминает, что голосование против резолюции привело к разногласиям между США и их давними европейскими союзниками.

13 апреля власти Украины сообщили, что по городу Сумы был нанесен удар. Сообщалось о 34 погибших и более 100 раненых. В Минобороны РФ 14 апреля заявили, что удар был нанесен «по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск"».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Ъ» сказал, что удар по Сумам был нанесен в связи с нахождением на объекте в городе военных ВСУ.

О переговорах РФ и США по урегулированию конфликта на Украине — в интервью главы МИД РФ «Ъ».