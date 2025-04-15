Bloomberg: США не поддержали заявление G7 с осуждением удара по Сумам

США отказались поддержать заявление стран—участниц «семерки» (G7) с осуждением российских ударов по украинскому городу Сумы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, американцы объясняют свой отказ участием в переговорах с Кремлем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

«Администрация президента Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление, осуждающее атаку, поскольку она "работает над сохранением пространства для переговоров о мире"»,— говорится в публикации Bloomberg.

По словам источников агентства, Канада, которая в этом году председательствует в G7, заявила союзникам, что без одобрения США не удастся выпустить совместное заявление.

Утром 13 апреля руководство Украины сообщило, что по центру города Сумы был нанесен удар. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о 34 погибших и более 100 раненых. Депутат Рады Марьяна Безуглая позднее заявила, что удар был нанесен во время награждения военнослужащих ВСУ.

В Минобороны РФ 14 апреля заявили, что удар был нанесен «по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск"». «В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ»,— сообщили в военном ведомстве. Удар был нанесен двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Ъ» сказал, что удар по Сумам был нанесен в связи с нахождением на объекте в городе военных ВСУ. Дипломат напомнил, что международное гуманитарное право категорически запрещает размещать военные объекты и вооружение на территории гражданских объектов.

О переговорах России и США по урегулированию конфликта на Украине — в интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова «Ъ».

Анастасия Домбицкая