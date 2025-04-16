Пошлины Трампа обойдутся производителям полупроводников в США в $1 млрд в год

Новые пошлины президента США Дональда Трампа на электронику и полупроводники могут обойтись американским производителям полупроводникового оборудования в более, чем один $1 млрд в год. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух источников в сфере производства.

По словам собеседников издания, крупнейшие производители полупроводникового оборудования в США --компании Applied Materials AMAT, Lam Research и KLA могут из-за пошлин понести убытки около $350 млн в год каждая. Reuters отмечает, что более мелкие компании могут столкнуться с дополнительными расходами в размере «десятков миллионов долларов».

Ранее издание Politico сообщало, что президент США Дональд Трамп готовится дать указание Министерству торговли начать расследование, которое может привести к новым пошлинам на полупроводники, чтобы оценить всю цепочку поставок электроники и полупроводников.

14 апреля президент США анонсировал обновление политики по пошлинам на полупроводники на следующей неделе. По словам господина Трампа, он хочет, чтобы чипы, полупроводники и другие товары производились в США.

10 апреля США увеличили пошлины на все китайские товары с 125% до 145%. При этом американская администрация уверяет, что Вашингтон открыт для сделки с Пекином. 11 апреля Китай повысил пошлины на товары США с 84% до 125%.

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