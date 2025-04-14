Politico сообщило подробности расследования Трампа о пошлинах

Президент США Дональд Трамп готовится дать указание Министерству торговли начать расследование, которое может привести к новым пошлинам на полупроводники. Эти действия создают условия для обострения отношений между США и крупными экономиками Восточной Азии, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Расследование начнут в соответствии с законом США о расширении торговли, который позволяет президенту ограничивать импорт при угрозе нацбезопасности, сказал собеседник издания. Чиновник добавил, что цель расследования — «возродить производство критических технологий в США».

В Politico уточнили, что Министерство торговли планирует разрешить период публичного обсуждения. Обычно такие расследования занимают до 270 дней, хотя Белый дом дал понять, что расследование может быть проведено и раньше.

Ранее Bloomberg сообщил, что администрация США освободила смартфоны и компьютеры от пошлин на китайские товары. Господин Трамп заявил, что власти не вводили исключений для отдельных групп товаров, добавив, что электроника просто переходит в другую «тарифную корзину». Он также добавил, что Соединенные штаты проведут расследование, чтобы оценить всю цепочку поставок электроники и полупроводников. Тарифную политику в отношении полупроводников из иностранных государств президент США пообещал обновить 14 апреля.