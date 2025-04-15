«Спартак» прошел по этапу

В полуфинале «Фонбет» Кубка России по футболу «Спартак» победил «Урал» — 3:0, преодолев первый этап этой стадии play-off в «Пути регионов». Можно отметить, что наконец-то за красно-белых забил атакующий полузащитник Маркиньос. На втором этапе спартаковцы встретятся с проигравшим в полуфинальном противостоянии «Пути Российской премьер-лиги» между ЦСКА и московским «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Игрок «Спартака» Срджан Бабич (в центре) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Игрок «Урала» Максим Воронов и вратарь «Спартака» Александр Максименко Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Игрок «Спартака» Срджан Бабич (слева) и игрок «Урала» Максим Воронов (в центре) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Следующая фотография 1 / 11 Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Игрок «Спартака» Срджан Бабич (в центре) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Игрок «Урала» Максим Воронов и вратарь «Спартака» Александр Максименко Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Игрок «Спартака» Срджан Бабич (слева) и игрок «Урала» Максим Воронов (в центре) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Хотя «Спартаку» достался в полуфинале «Пути регионов» представитель первого дивизиона, ему не стоило забывать, что «Урал» несколько сезонов провел в премьер-лиге и был достаточно неудобным соперником для красно-белых в последнее время. Так, в прошлом чемпионате России екатеринбургский клуб набрал четыре очка в двух матчах с ними, а в 2023 году выбил их в кубковом полуфинале «Пути РПЛ». Все это случилось еще до Деяна Станковича, который возглавил «Спартак» перед нынешним сезоном, но «Урал» с тех пор не утратил боеспособности и неслучайно уже отцепил в текущем Кубке страны две команды из премьер-лиги, да и сам борется за прямую путевку в элиту российского футбола.

На носу у екатеринбуржцев важнейший матч чемпионата с занимающим второе место в первом дивизионе «Торпедо», от которого они отстают на два очка, а следом — встреча с лидирующей «Балтикой». И было очевидно, что в приоритете у них сейчас отнюдь не кубковые баталии. Тот факт, что исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов существенно ротировал состав, лишь подтвердил данный тезис. А вот «Спартак» решил сыграть основой, сразу обозначив серьезность своих намерений. К тому же ему очень нужны были положительные эмоции после досадного домашнего поражения от махачкалинского «Динамо» в чемпионате.

«Урал», конечно, не собирался сдаваться без боя, но уже на шестой минуте пропустил обидный гол.

Когда Олег Рябчук слева навесил в штрафную площадь, голкиперу Денису Щербицкому вроде бы никто не мешал спокойно разрядить ситуацию на выходе, однако он смахнул мяч прямо на ногу Кристоферу Мартинсу, которому уже ничто не помешало в касание поразить пустые ворота. «Спартак» попробовал на этой волне развить успех и создал еще два момента, когда Эсекьель Барко зарядил в штангу, а Маркиньос пробил рядом с ней.

Бразильца вообще преследовал какой-то злой рок, и он никак не мог забить первый гол в официальных матчах, притом что давно стал одним из лидеров атаки красно-белых. На 28-й минуте встречи с «Уралом» Маркиньос наконец-то снял с плеч тяжелый груз, причем сделал это красивым крученым ударом в верхний угол из-за штрафной. Станкович даже перекрестился после того, как его подопечный, которого сербский специалист позвал за собой из венгерского «Ференцвароша», все-таки отличился, а потом еще по-отечески обнял и поздравил футболиста.

«Спартак» владел огромным преимуществом и до перерыва увеличил его до трех мячей.

Правый защитник Даниил Денисов, прибежав в чужую штрафную, заставил сфолить Никиту Морозова, и бригада VAR рекомендовала арбитру Евгению Кукуляку назначить пенальти. В предыдущем матче с махачкалинским «Динамо» при счете 1:2 у красно-белых не реализовал 11-метровый Хесус Медина, который, как выяснилось, нарушил тогда установку и не должен был подходить к «точке». Сейчас парагваец отсутствовал даже в заявке. По официальной версии, у него возникли проблемы со здоровьем, и на этот раз все четко исполнил штатный пенальтист команды Барко.

Москвичи, естественно, уже могли не переживать за результат и поиграть в свое удовольствие. На первой же минуте второго тайма они провели очередную голевую атаку, когда заменивший Мартинса Роман Зобнин замкнул прострел Манфреда Угальде, но взятие ворот пришлось отменить из-за офсайда у костариканца. А вскоре Тео Бонгонда умудрился даже не попасть в створ, когда вывалился один на один с Щербицким. Еще в нескольких эпизодах хозяева потренировали вратаря «Урала», при этом у его спартаковского коллеги Александра Максименко по-прежнему не было работы. Интрига разве что заключалась в том, удастся ли забить свой первый гол и «зимнему» новичку красно-белых Ливаю Гарсии. Форвард из экзотического Тринидада и Тобаго нанес хороший удар головой с подачи Пабло Солари, но Щербицкий вытащил мяч. Пару сейвов в концовке совершил и Максименко. Вместе с тем и Зобнин с Солари не использовали отличные шансы.

«Спартак» на классе выиграл 3:0 и вышел во второй полуфинальный этап «Пути регионов». Его следующий противник определится в ответном матче полуфинала «Пути РПЛ» между ЦСКА и московским «Динамо», который состоится в среду. В первой встрече у себя дома победили армейцы — 2:1.

Александр Ильин