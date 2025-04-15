В Тимашевске ввели бесплатный проезд для участников СВО

Власти Тимашевска утвердили бессрочный бесплатный проезд в городских маршрутках для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Николай Панин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инициативу градоначальника поддержали все компании-перевозчики Тимашевска. Отмечается, что льгота на проезд в маршрутках в пределах города для военнослужащих вводится бессрочно.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что свыше 1 тыс. участников СВО воспользовались государственной помощью для проведения газовых коммуникаций, из которых 818 семей получили компенсации, а 220 — субсидии.

Анна Гречко