Более тысячи участников СВО на Кубани получили выплаты на газификацию

Более 1 тыс. жителей Краснодарского края — участников специальной военной операции и членов их семей — получили поддержку по программе компенсации и субсидий на догазификацию. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

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Как уточнил глава края, 818 человек уже получили компенсации за ранее выполненные работы, еще 220 — субсидии на подключение газа в пределах границ участка. Средства выделяются из краевого бюджета. Выплатами воспользовались жители большинства муниципалитетов, в том числе: Анапы, Динского, Мостовского, Отрадненского, Белореченского и Усть-Лабинского районов, Туапсинского округа.

Программа действует с 2022 года. На выплаты могут претендовать около 20 категорий граждан — от малоимущих до ветеранов, инвалидов и участников СВО. С начала действия меры поддержку получили 18,9 тыс. кубанцев. Общий объем финансирования составил 1,9 млрд руб. В 2025 году предусмотрено дополнительно 581 млн руб.

Размер компенсации за догазификацию достигает 115,2 тыс. руб., субсидий — до 109,2 тыс. руб. Деньги направляются на проектирование, строительство сетей, покупку оборудования и счетчиков. Заявления принимают управления социальной защиты по месту жительства.

Консультации доступны по телефону 8 (800) 55-000-55 в будни с 9:00 до 18:00.

Анна Гречко