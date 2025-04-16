В России упали продажи чая

С февраля 2024 по январь 2025 розничные продажи чая упали на 3%, офлайн — на 4,1%, подсчитали в аналитической компании «Нильсен». Чай — единственная категория горячих напитков с отрицательной динамикой. В I квартале 2025 спрос на него снизился на 5%: черный чай — минус 4%, зеленый — 6%.

В «Магните» заметили спад спроса на пакетированный черный чай, которые занимают до 50% категории. В структуре продаж доля черного чая составляет 83,6%, зеленого — 10,1%. Продажи листового упали на 3,6%, пакетированного — на 3,3%, но пирамидки выросли на 6,8%.

Фруктово-ягодные чаи прибавили 5%. Потребители переходят на тизаны (травяные или фруктовые напитки без чая). В «Магните» расширяют ассортимент травяных чаев, но в «Ленте» сомневаются, что их рост компенсирует спад традиционного чая (доля тизанов составляет менее10%).

Цены на чай выросли на 8% (медианная стоимость — 204 руб.), но это не главная причина спада. Кофе, напротив, растет в продажах: зерновой — +10,8%, растворимый — +0,6%. При этом цены на кофе выросли на 26% из-за проблем с урожаем.

Подробнее читайте в материале «Потребители остыли к чаю».