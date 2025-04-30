«Основной фактор устойчивости экономики Кубани — ее диверсификация»

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев — о том, почему растет уровень жизни региона, что заставляет предприятия перевыполнять планы и почему частный бизнес готов вкладывать деньги в социальные проекты

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев

Фото: Министерство экономики Краснодарского края

GUIDE: С каким экономическим потенциалом Краснодарский край начал 2025 год?

АЛЕКСЕЙ ЮРТАЕВ: По итогам двух месяцев этого года рост ВРП Краснодарского края составил 102,4%. Наиболее динамичный рост зафиксирован в строительной отрасли, где объем выполненных работ продемонстрировал увеличение на 16,9%. Существенный подъем наблюдается в сегменте строительства зданий, где зафиксирован рост на 27%. Рост строительства инженерных сооружений — 47%, из них на строительство автомобильных дорог приходится 13%, инженерных коммуникаций — 56%.

На динамику пассажирских перевозок оказало благоприятное воздействие увеличение притока туристов в курортные зоны региона. Пассажирооборот железнодорожного транспорта с начала года вырос на 10,5%, а автомобильного — на 4,5%.

Рост средней заработной платы в регионе на 16,1% (до уровня свыше 68 тыс. руб.) простимулировал потребительскую активность. Розничная торговля увеличилась на 1,2%, общественное питание — на 3,6%, а платные услуги населению — на 0,6%.

Таким образом, социально-экономическое развитие региона способствует улучшению уровня жизни населения и укреплению экономического потенциала Кубани.

G: Назовите основные точки роста экономики региона в последние годы...

А. Ю.: Региональная экономика демонстрирует устойчивый подъем на протяжении последних четырех лет. Валовой региональный продукт увеличился с 1,9 трлн руб. в 2015 году до 5,5 трлн руб. в 2024 году, что почти в 2,9 раза больше. За десятилетний период накопленный прирост ВРП составил 26,9%, превзойдя общероссийский показатель (15,8%). По объему ВРП регион занимает шестую позицию среди субъектов РФ, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.

Край — лидер по объему сельскохозяйственного производства в стране и входит в пятерку лучших по производству зерновых, сахарной свеклы, овощей, фруктов, ягод и винограда.

Кубань занимает второе место по объему платных услуг населению и вводу жилья, третье — по розничным продажам, четвертое — по обороту общественного питания, шестое — по объему строительных работ и оптовой торговли, седьмое — по объему привлеченных инвестиций.

Основной фактор, обусловивший устойчивость экономики региона,— ее значительная диверсификация. В структуре валового регионального продукта (ВРП) распределение долей между пятью ключевыми отраслями — сельским хозяйством, промышленностью, строительством, транспортом и торговлей — колеблется от 5 до 13,5%. На долю гостиничного бизнеса и общественного питания приходится 2,8%. Такая структура позволяет компенсировать убытки в одной отрасли благодаря прибыльности других секторов экономики.

В Краснодарском крае, учитывая его региональные особенности, приоритетное внимание уделяется развитию промышленного и сельскохозяйственного секторов. Это связано с их потенциалом в области импортозамещения. С 2015 по 2024 год индекс промышленного производства в регионе составил 126,6%. Локомотивами роста стали обрабатывающие производства, включая пищевую, текстильную, обувную, мебельную, полиграфическую, химическую и фармацевтическую промышленность, а также производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургия, металлообработка, электрооборудование, транспортные средства и оборудование. Объем отгруженной промышленной продукции увеличился с 0,9 трлн руб. в 2015 году до 2 трлн руб. в 2024 году.

Благодаря господдержке улучшились показатели в сельском хозяйстве. Объем сельхозпродукции вырос с 340,6 млрд руб. в 2015 году до 599,2 млрд руб. в 2024 году.

Позитивная динамика наблюдается и в отраслях потребительского рынка. За десять лет розничная торговля увеличилась на 40,5%, общественное питание — на 33,2%, а объем платных услуг населению — на 53,4%. Стимулом для роста потребления послужило увеличение числа туристов, посетивших курорты края,— с 16,7 млн человек в 2015 году до 20,1 млн человек в 2024 году.

Экономический рост обусловлен также инвестиционной активностью. В период с 2015 по 2024 год в экономику региона было привлечено свыше 6,3 трлн руб. инвестиций, в том числе более 1,1 трлн руб. в 2024 году.

За три года на поддержку бизнеса и населения направлено 19,8 млрд руб. Упор сделан на развитие промышленности, обновление общественного транспорта, привлечение инвесторов в край. В этом году реализация антикризисного плана продолжается. Документ включает в себя 41 мероприятие, а запланированный объем финансирования на текущий год составляет 4,7 млрд руб. Запланирована поддержка ЖКХ, промышленных организаций, сельского хозяйства, СМИ, инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства.

G: Какие экономические механизмы реализуются для роста ВРП Кубани?

А. Ю.: Один из главных механизмов — реализация национальных проектов. Прошлый цикл реализации нацпроектов был завершен 31 декабря 2024 года. За шесть лет на эти цели было выделено около 330 млрд руб.

В 2025 году Краснодарский край вовлечен в реализацию 12 новых нацпроектов, на которые выделено более 62 млрд руб. Эти программы направлены на улучшение качества жизни в регионе. Так, например, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» направлен на создание новой модели экономического развития, основанной на экономике предложения. Стабильный экономический рост должны обеспечить конкуренция, предпринимательство и частная инициатива, в том числе в сфере высоких технологий.

Планируется увеличение инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий, получивших доступ к инфраструктуре индустриальных парков. Будет оказана поддержка инновационных проектов для стимулирования создания технологических компаний, внедрения научных разработок в производство и развития инновационной инфраструктуры.

Кроме того, предусмотрено вовлечение предприятий несырьевых отраслей в проекты по повышению производительности труда, создание региональных центров компетенций и внедрение практик бережливого производства. Говоря о повышении производительности труда, стоит отметить, что Краснодарский край с 2018 года ведет активную работу по формированию бережливой культуры на наших предприятиях. Участниками федерального проекта «Производительность труда» являются уже боле 350 организаций. Темпы роста в отраслях, где реализуется проект, в два раза превышают показатели тех секторов, которые в нем не участвуют. К 2030 году планируется, что все социальные учреждения Кубани станут участниками данного федерального проекта.

В 2024 году в Краснодарском крае был создан первый в России Отраслевой центр компетенций в сфере туризма.

Благодаря внедрению технологий бережливого производства удалось восполнить кадровый дефицит в 42 тыс. сотрудников. А экономический эффект по итогам 2023 года составил 88 млрд руб. По итогам 2024 года мы предполагаем, что получим порядка 120 млрд руб. Это не просто цифры, а существенная часть валового регионального продукта, которая необходима для повышения качества жизни, строительства новых школ, детских садов, поликлиник и других объектов, а также социальной поддержки населения.

Развитие муниципалитетов — приоритетная задача краевой политики. Еще один механизм, на который стоит обратить внимание,— стратегия «Кубанское Приазовье». Мы разработали ее по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для пяти муниципалитетов: Ейского, Темрюкского, Щербиновского и Славянского районов, Приморско-Ахтарского муниципального округа. К 2030 году накопленный рост базовых отраслей экономики этих пяти муниципалитетов должен составить не менее 186%. Краевая стратегия развития предусматривает устойчивую динамику среднегодовых темпов роста заработной платы на уровне около 107,5% в год. Это предполагает существенное улучшение благосостояния жителей указанных территорий. В 2025 году запланирована реализация 40 мероприятий стратегии, на которые выделено более 3,1 млрд руб. из бюджета.

В текущем году завершается реализация индивидуальных планов социально-экономического развития Мостовского, Отрадненского и Апшеронского районов.

Эти планы позволили вдвое повысить инвестиционную активность в указанных муниципалитетах, доведя ее до 22,3 тыс. руб. Параллельно наблюдалось значительное снижение бедности (на 38%) и безработицы (в 2,5 раза). На развитие инфраструктуры районов было направлено более 6,4 млрд руб., что увеличило уровень субсидий на душу населения в девять раз. В рамках планов реализовано 18 инвестпроектов, еще 15 — в стадии реализации. Общая реализация индивидуальных планов оценивается в 71%.

Еще один механизм — кредитование. Расширение производственных мощностей вызвало рост потребности в финансировании для увеличения объемов выпускаемой продукции. Повышение доходов жителей Кубани также способствовало увеличению розничного кредитования. В 2024 году бизнесу и населению предоставлено более 4 трлн руб. кредитных средств, что на 23,7% превышает уровень 2023 года. Из этой суммы юридическим лицам и предпринимателям предоставлено 2,9 трлн руб., что на 35,2% больше по сравнению с 2023 годом. При этом субъектам малого и среднего предпринимательства выдано свыше 1 трлн руб.

G: Назовите крупные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), которые уже реализованы в крае, и какие в стадии реализации?

А. Ю.: В Краснодарском крае реализуется 113 проектов на принципах ГЧП или МЧП. Общий объем инвестиций — 342,2 млрд руб., из них частные инвестиции — 290,4 млрд руб.

Краснодарский край имеет стабильную положительную динамику роста по шкале «уровень развития ГЧП в регионе»: 2019 год — 52-е место, 2023 год — 11-е место. Три города Кубани стали одними из лучших в стране при оценке уровня развития ГЧП в 2024 году. Новороссийск (9-е место), Краснодар (10-е место) и Армавир (19-е место) находятся в двадцатке рейтинга по уровню развития государственно-частного партнерства.

В активной стадии эксплуатации сегодня два концессионных соглашения, направленных на развитие социальной инфраструктуры Новороссийска: реконструкция банно-прачечного комбината и создание Водного центра. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 334,4 млн руб., из которых 312 млн руб.— частные инвестиции.

Из наиболее крупных проектов отмечу, безусловно, концессионное соглашение по строительству новых трамвайных веток в Краснодаре. Реализация проекта осуществляется с привлечением федерального финансирования в размере 8,33 млрд руб. В результате город получит 100 новых трамваев и 35,6 км трамвайных путей в западной части города. В 2023 году был успешно завершен первый этап реконструкции трамвайного узла на Московской улице, в ходе которого создано новое транспортное и пешеходное пространство. В 2024 году стартовало строительство трамвайного пути до ЖК «Немецкая деревня» (пока работы ведутся на участке от Западного депо до улицы Красных Партизан). На третьем этапе планируется проложить рельсы к спортивному комплексу «Баскет-Холл», а четвертый этап соединит новую линию с уже существующим маршрутом по Московской улице. Открытие Западной трамвайной линии увеличит пассажиропоток до 14,5 млн пассажиров ежегодно.

В 2023 году заключено концессионное соглашение в отношении систем водоснабжения и водоотведения Краснодара. Общий объем инвестиций в ценах соответствующих лет превысит 106 млрд руб. В 2024 году концессионер уже вложил 1,9 млрд руб.

Завершаем согласование проекта концессионного соглашения в отношении систем водоснабжения и водоотведения Армавира. Общий объем инвестиций в модернизацию сетей превысит 29 млрд руб. Заключение соглашения на финальной стадии 2025 года.

В 2024 году также заключены три концессионных соглашения в отношении проектирования и строительства комплексов по обращению с ТКО «Анапа» в Крымском районе, «Двубратский» в Усть-Лабинском районе и «Староминский» в Ленинградском районе. Общий объем инвестиций в ценах 2022 года составляет 17,8 млрд руб. из которых 14,8 млрд — частные инвестиции.

G: Какие прогнозы вы можете дать на экономический 2025 год?

А. Ю.: Мы прогнозируем сохранение в Краснодарском крае динамики валового регионального продукта на уровне не менее 103%. Реализация экономической стратегии, направленной на обеспечение стабильности макроэкономических показателей, позволит достичь номинального значения ВРП 6 трлн руб.

Акцент будет сделан на сельскохозяйственном секторе, где планируется нарастить объемы производства до 665 млрд руб., демонстрируя рост на 8,3%. Достижение этой цели станет возможным за счет внедрения передовых технологий и оказания поддержки фермерским хозяйствам.

Приоритетное внимание будет уделено развитию индустрии, в частности, в сферах, ориентированных на замещение импорта, таких как химическая промышленность, фармацевтика и производство электроники. В строительной отрасли прогнозируется увеличение объемов работ до 644 млрд руб., что поспособствует созданию новых рабочих мест и совершенствованию инфраструктуры региона.

Власти продолжат прилагать усилия по укреплению экономики региона, делая акцент на ключевых отраслях и повышении уровня жизни населения. Важным фактором является поддержание потребительской активности путем стимулирования роста реальных заработных плат и доходов. Планируется удерживать уровень безработицы на минимальной отметке, не превышающей 0,3%, что значительно ниже среднего значения по стране.

Реализация этих мер позволит не только укрепить экономику края, но и улучшить качество жизни жителей Кубани, обеспечивая условия для устойчивого развития региона в долгосрочной перспективе.

Беседовал Дмитрий Михеенко