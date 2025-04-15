WSJ: команда Трампа обсуждает ужесточение санкций против России

В команде президента США Дональда Трампа прорабатываются сценарии ужесточения санкций против России. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на бывшего координатора санкционной политики Госдепа (с 2013 по 2017 год) Дэниела Фрида.

«Бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента Дэниел Фрид заявил, что Госдепартамент и Министерство финансов готовят варианты усиления санкций в отношении России»,— говорится в публикации WSJ.

По словам Дэниела Фрида, такой сценарий американские власти прорабатывают на случай, если президент США «действительно решит, что с него хватит Путина».

Госдепартамент и Министерство финансов отказались от комментариев, уточняется в публикации.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что демократы в Палате представителей США представили законопроект, призванный поддержать Украину в конфликте с Россией. Документ среди прочего предполагает введение жестких санкций против России, писало агентство. Портал Axios 11 апреля со ссылкой на источники сообщал, что, если до конца апреля договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута, президент США Дональд Трамп может ввести дополнительные санкции против России.

12 апреля Дональд Трамп подписал указ о продлении на год режима чрезвычайного положения, который был введен предыдущим президентом США Джо Байденом из-за «вредоносной» деятельности России. Этот документ также предполагает продление антироссийских санкций и блокировки российских активов. В феврале 2025 года Дональд Трамп продлил действие другого пакета антироссийских санкций.

О подвижках и проблемах в отношениях России и США — в интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «Ъ».

Анастасия Домбицкая