В «Подарке» искали вакцинацию

Приют для безнадзорных животных «Подарок судьбы» (Ульяновск) направил в арбитражный суд иск к управлению ФАС по Самарской области, о признании незаконным решения комиссии ведомства о внесении организации в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Решение было принято на основании данных комитета ЖКХ администрации Сызрани, который заявил о расторжении в одностороннем порядке контракта на выполнение работ по обращению с безнадзорными животными. Представители приюта считают, что комитет ЖКХ подал в УФАС тенденциозную информацию, в то время как сам нарушал требования региональных нормативных документов. Зоозащитники отмечают, что «Подарок судьбы» — единственный приют в Ульяновской области, отвечающий требованиям федерального законодательства, и решение о внесении в РНП — «какая-то явная ошибка».

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Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ «Подарок судьбы» заявлял, что необходимая по закону вакцинация не была прописана в ТЗ контракта

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во вторник, 15 апреля, ульяновский приют для безнадзорных животных «Подарок судьбы» (региональная благотворительная общественная организация по защите животных) направил в Арбитражный суд Ульяновской области иск к самарскому управлению ФАС о незаконности принятия комиссией ведомства решения о включении приюта в РНП. Документ был размещен в минувшую пятницу, на портале госзакупок.

Ранее «Ъ» сообщал, что комитет ЖКХ администрации Сызрани в одностороннем порядке расторг заключенный в феврале этого года с «Подарком судьбы» муниципальный контракт ценой 15 млн руб. на услуги ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) по безнадзорным животным, направив об этом информацию в УФАС.

Прежде постоянным подрядчиком по таким контрактам была компания «Спецсервис» (ООО, Жигулевск, владелец — Инна Гусарова) или сама ИП Инна Гусарова. По словам общественного инспектора департамента ветеринарии Самарской области Веры Поповой, «Подарок судьбы» попросили поучаствовать в торгах сызранские зоозащитники, считающие, что ситуация с исполнением требований по ОСВВ в городе неблагополучная, о чем они уже сообщали в региональный департамент ветеринарии.

В решении УФАС со ссылкой на материалы комитета ЖКХ отмечается, что из 150 выданных заказ-нарядов отловлены всего 32 собаки, многие заказ-наряды не исполнены, кроме того, не предоставлена информация о вакцинации животных против бешенства по восьми датам отлова.

Представитель «Подарка судьбы» пояснила комиссии, что выезд на отлов по многим заказ-нарядам показывал, что безнадзорных животных там не было. Вакцинация же вообще не была указана в условиях техзадания. Ранее приют уже сообщал прокурору Сызрани, что заказчик в рамках контракта «не закупил услугу по вакцинации животных», а на просьбу согласовать механизм вакцинации четких разъяснений не дал. Но представитель ЖКХ заявила, что вакцинацию бесплатно проводит ветеринарная служба, и подрядчик должен был сам заключить с ветслужбой договор.

Руководитель «Подарка судьбы» Наталья Подшивалова пояснила «Ъ», что комитет ЖКХ отказывался давать адреса заявителя и его контакты для уточнения заявки на отлов, хотя это положено, согласно требованиям постановления правительства Самарской области №327 от 14.06.2018 о порядке обращения с животными без владельцев. Она также назвала «странными» предложения ветслужбы привозить животных к ним на вакцинацию сразу после отлова, отметив, что это запрещено федеральными инструкциями, поскольку вакцинировать животных, находящихся под воздействием усыпляющих препаратов, нельзя — «это положено делать уже после прохождения карантинного срока». По словам госпожи Подшиваловой, из 11 контрактов приюта в других регионах «не предъявлялось ни одной претензии, и всегда было полное взаимодействие с уполномоченными органами».

Накануне заседания комиссии УФАС Агентство ветеринарии Ульяновской области провело проверку «Подарка судьбы», выписав штраф и предупреждение в связи с нарушениями в части вакцинации. На это также было обращено внимание комиссии УФАС представителем сызранского комитета ЖКХ. Комиссия УФАС согласилась с доводами комитета и, посчитав действия приюта «умышленными», внесла «Подарок судьбы» в РНП.

Ульяновский приют с решением не согласился и направил в арбитражный суд иск о признании решения УФАС незаконным, а также подал иск к комитету ЖКХ о признании незаконным его решения о расторжении контракта. Кроме того, в понедельник «Подарок судьбы» подал иск к Агентству ветеринарии Ульяновской области о незаконности привлечения приюта к административной ответственности, отмечая, что представители агентства «уклоняются от исполнения обязанностей по вакцинации».

Как сообщал «Ъ», ульяновские зоозащитники и региональная Общественная палата неоднократно обращали внимание властей региона на неурегулированность вопросов вакцинации. Сейчас Заволжский районный суд Ульяновска повторно рассматривает иск зоозащитницы Натальи Лазаревой о признании незаконным бездействия Симбирского референтного центра ветеринарии в части вакцинации безнадзорных животных.

Получить комментарии сызранского комитета ЖКХ не удалось. В самарском УФАС «Ъ» сказали, что «управление вынесло решение с учетом норм действующего законодательства и складывающейся судебной практики».

Вера Попова сказала «Ъ», что сызранские зоозащитники обеспокоены возможностью возвращения в Сызрань на контракты по ОСВВ прежней организации. Они направили обращения в прокуратуру региона и в Генпрокуратуру, в департамент ветеринарии и зампреду профильного комитета Госдумы Владимиру Бурматову о том, что анализ данных за октябрь 2024 года показывает: из всех отловленных животных 33% подвергаются эвтаназии, еще 30% умирают в пункте временного содержания «от естественных причин». Они связывают это с бездействием администрации города и просят провести проверку.

Зампред Общественной палаты Ульяновской области, член рабочей группы по обращению с безнадзорными животными Владимир Малинин сказал «Ъ», что удивлен решением УФАС. Он считает «Подарок судьбы» единственным в регионе приютом, отвечающим требованиям федерального законодательства. «Складывается впечатление, что сложившийся в Сызрани порядок обращения с безнадзорными животными носит коррупциогенный характер»,— отметил господин Малинин.

Сергей Титов