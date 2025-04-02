Вакцинацию вернули в суд

Ульяновский областной суд отменил решение Заволжского районного суда, отказавшего в удовлетворении иска зоозащитницы Наталии Лазаревой к ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии» о незаконности бездействия центра, ответственного за вакцинацию безнадзорных животных. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что райсуд допустил процессуальные нарушения, не пожелав привлечь к участию в деле лиц, чьи права и законные интересы были нарушены. Дело направлено на новое рассмотрение. Истец в своем заявлении в суд отмечала, что в Ульяновской области вопрос вакцинации безнадзорных животных никак не решается и процедура не прописана в законодательных и нормативных актах региона. В Общественной палате региона бездействие Симбирского референтного центра ветеринарии называют вопиющей халатностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истец настаивает, что из-за несоответствия регионального закона федеральным нормам собак выпускают из приюта невакцинированными

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Истец настаивает, что из-за несоответствия регионального закона федеральным нормам собак выпускают из приюта невакцинированными

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

В минувший вторник, 1 апреля, Ульяновский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу зоозащитницы Наталии Лазаревой на решение Заволжского районного суда, отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Наталия Лазарева в августе 2024 года подала в Заволжский районный суд иск к ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» (СРЦВ, подведомственное учреждение Агентства ветеринарии Ульяновской области) о признании незаконным бездействия центра в части вакцинации безнадзорных животных. В иске отмечалось, что в мае 2024 года на заседании Общественной палаты региона стало известно о том, что вакцинация от бешенства в единственном в городе приюте для животных «Подарок судьбы» силами СРЦВ «в 2020 году не велась», а «в 2024 году государственные ветеринары пришли в приют всего два раза», в результате «животные выпускаются в прежнюю среду обитания невакцинированными». Это, как отметила истец, нарушает ее права на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. В иске отмечается, что региональным законом №158-ЗО о передаче муниципалитетам полномочий по обращению с животными не предусмотрены расходы на исполнение госполномочий по вакцинации животных от бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных. В то же время в федеральном законе 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» прописано, что в ходе исполнения полномочий по ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) вакцинация животных обязательна.

Проблема неурегулированности требований по вакцинации безнадзорных животных в законах и нормативных актах региона уже поднималась неоднократно и зоозащитниками, и Общественной палатой Ульяновской области (ОП УО). В апреле 2024 года ОП УО отказала Агентству ветеринарии в согласовании законопроекта о внесении изменений в региональный Закон № 158-ЗО о передаче муниципалитетам госполномочий по обращению с безнадзорными животными (изменения пришлось вносить после того, как по иску Наталии Лазаревой закон №158-ЗО был признан судом недействующим в связи с его несоответствием требованиям федерального законодательства, в том числе в части вакцинации). В Общественной палате указали на «принципиальное расхождение» законопроекта с требованиями федерального законодательства в части вакцинации безнадзорных животных. В мае ОП УО повторно отказала в согласовании законопроекта, ссылаясь на то, что вопросы вакцинации в нем так и не прописаны.

В Агентстве ветеринарии заявляли, что всегда вакцинация животных проводится этим ведомством, и отказываться от этой функции оно не намерено «для безопасности населения с сохранением ответственности госорганизации». Однако руководство приюта «Подарок судьбы» (единственный в регионе приют, отвечающий требованиям федерального законодательства) отмечало, что ветеринары СРЦВ, приглашенные для вакцинации отловленных безнадзорных животных, в течение положенных десяти дней карантина так и не появлялись, и приходилось выпускать животных в среду обитания невакцинированными. В итоге поправки к закону были приняты без учета мнения зоозащитников и УП УО.

В октябре прошлого года на основании жалобы общественной организации помощи бездомным животным «Подари жизнь» (город Златоуст, Челябинская обл.) управление ФАС по Ульяновской области признало незаконными объявленные мэрией Ульяновска аукционы на выполнение ОСВВ и предписало администрации города отменить торги. Основанием также стало отсутствие в документации данных, «каким образом и за чей счет проводится обязательная вакцинация».

В районном суде представители СРЦВ не согласились с требованиями иска Наталии Лазаревой по вакцинации, утверждая на этот раз, что по федеральному законодательству «обязанность по вакцинации возложена на приюты», и владельцы приютов нарушают закон, выпуская невакцинированных животных. Доводы истца о несоответствии законодательной базы региона федеральным требованиям в ведомстве считают несостоятельными в связи с тем, что принятие этих законов не относится к полномочиям СРЦВ (закон 158-ЗО разрабатывался Агентством ветеринарии, в структуру которого входит СРЦВ).

В беседе с «Ъ» Наталия Лазарева отметила, что фактически изменениями закона №158-ЗО Агентство ветеринарии забрало себе полномочия по вакцинации, исключив из переданных полномочий финансирование этой процедуры, но при этом продолжает перекладывать ответственность на приюты. «Пусть они либо исполняют свои полномочия по вакцинации, либо возвращают их в закон вместе с финансированием, другого не дано»,— отметила истец. Она настаивала в райсуде на необходимости выслушать показания представителей приютов и зооволонтеров, работающих в этой сфере, однако суд в этом отказал. Теперь на неисследованность этой стороны указал областной суд.

Глава Симбирского референтного центра ветеринарии Таисия Рузанова в беседе с «Ъ» отказалась пояснять, какой будет позиция ведомства при новом рассмотрении иска, заметив лишь, что «все должно быть в рамках закона».

С требованиями зоозащитницы согласен зампред Общественной палаты Ульяновской области Владимир Малинин. По его словам, «полномочия по вакцинации должны быть переданы и оплачены, и это необходимо четко прописать в региональном законе, иначе получается полная безответственность со стороны ОГБУ». Сложившуюся ситуацию, когда ответственность приютов за вакцинацию сохраняется при отсутствии на это полномочий и финансирования, он назвал «абсурдом», а бездействие СРЦВ и Агентства ветеринарии — «вопиющей халатностью».

Сергей Титов, Ульяновск