Кантемировский мост будут разводить для технического обслуживания две ночи подряд

В Петербурге для технического обслуживания запланирована разводка Кантемировского моста. Переправу разведут в ночь с 15 на 16 и с 16 на 17 апреля, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СПб ГБУ «Мостотрест» Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Как уточнили в ведомстве Кантемировский замыкает серию технических разводок петербургских мостов. С 20 апреля начинается навигационный период для разводки мостов на рукавах Невы, и с этого дня они тоже будут разводиться по графику.

В ночь на 16 и на 17 апреля Кантемировский мост окажется недоступен для автомобилистов с 01:30 до 04:30. Также по Неве и Большой Неве будут разведены: Дворцовый мост (с 01:10 до 01:40), находящийся на ремонте Троицкий (с 01:20 до 04:50) и мост Александра Невского (с 02:20 до 05:10).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 10 апреля в Петербурге стартовал сезон ежедневной разводки мостов через Неву.

Андрей Цедрик