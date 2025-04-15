Суд арестовал трех рабовладельцев из Новокузнецка после вмешательства Бастрыкина

Центральный районный суд Кемерово пересмотрел меру пресечения для трех жителей Новокузнецка, которые держали в рабстве девять человек. Об этом сообщили в региональном отделении прокуратуры. Их отправили в СИЗО до 6 июня. Кузбасское СУ Следственного комитета РФ (СКР) обратилось в суд с ходатайством об их аресте.

Первое прошение следствия суд отклонил, отпустив обвиняемых под запрет определенных действий. После этого разобраться в ситуации поручил глава СКР Александр Бастрыкин.

Фигурантов дела обвинили по нескольким уголовным статьям — о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК), использовании рабского труда (ст. 127.2 УК), а также похищении (ст. 126 УК) и истязании (ст. 117 УК).

По версии следствия, в течение 13 лет (с 2012 по 2025 год) рабовладельцы держали в подвале гаража пять мужчин и четырех женщин. Они заставляли невольников собирать металлолом на городских свалках. Одной из потерпевших удалось сбежать. Остальных освободили силовики. Двое пленников числились без вести пропавшими.