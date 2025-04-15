«Зенит» обратился в ЭСК РФС по поводу спорного пенальти в матче с «Краснодаром»

Петербургский «Зенит» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с неназначенным пенальти в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром», который завершился победой сине-бело-голубых со счетом 4:1.

Речь идет об инциденте на 48-й минуте игры, когда игрок южан Александр Черников сфолил на форварде хозяев Андрее Мостовом в штрафной площади. Арбитр Павел Кукуян, представляющий Краснодарский край, решил не назначать 11-метровый.

Ранее «Ъ» писал, что «Зенит» обращался в ЭСК РФС после скандального матча со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ. Петербуржцы посчитали, что победный гол красно-белых в исполнении Кристофера Мартинса был забит из офсайда.

Андрей Маркелов