«Зенит» направил в РФС доказательства, что победный гол «Спартака» был забит из офсайда

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил Metaratings причины обращения клуба в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

У петербургского клуба возникли вопросы по эпизоду с голом полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, забитым на 90-й минуте. Видеоассистенты рефери проверяли взятие ворот на предмет офсайда. Положение «вне игры» зафиксировано не было. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

Александр Медведев заявил, что клуб направил в ЭСК РФС «фото- и видеоматериалы, на которых очевидно, что колено игрока "Спартака" при передаче впереди бутсы футболиста "Зенита"».

«Как говорится, кто не слеп, тот видит. И мы видим, что колено Мартинса в этом эпизоде находится в офсайде. Соответственно, гол засчитан ошибочно. И это напрямую повлияло на результат матча. Как и другие ошибки. Ведь вместо второй желтой карточки Умяров, Рябчук и Бабич остались без наказания. Очевидно, что если бы эти футболисты получили красную, то ход матча пошел бы иначе»,— заявил Александр Медведев.

Он также отметил, что «результат матча уже не изменить», и выразил надежду на объективность ЭСК.

«Надеемся, что ЭСК объективно рассмотрит эти моменты. Если это вне игры, то объясните почему. Если это не офсайд, то признайте ошибку арбитра. Признайте, что система офсайдных линий от китайских коллег не работает. И тогда, может, вообще надо забыть про них? И, как в старые добрые времена, ассистенты арбитров должны принимать решения сами? Бывший арбитр Федотов заявил, что боковой судья не мог увидеть этот момент. Как это вообще возможно? Это просто курам на смех. В эпизоде, когда идет борьба за титул, а там важны сантиметры, мы обсуждаем, где вообще в этот момент находился боковой судья. А если мы все-таки верим в офсайдные линии, то они должны проводиться надлежащим образом, чтобы ни у кого не возникали сомнения»,— сказал председатель правления «Зенита».

«Даже то, что сделано нами подручными средствами, однозначно показывает офсайд в эпизоде»,— отметил Александр Медведев.

После 21-го тура «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. У «Спартака» такое же количество очков, но он опережает петербургский клуб по дополнительным показателям. Первое место у «Краснодара» (46).

Таисия Орлова