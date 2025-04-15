Движение по Тургеневскому мосту в Краснодаре ограничат с 15 апреля

Движение по Тургеневскому мосту в Краснодаре ограничат в ночь на 16 апреля из-за начала первого этапа капитального ремонта объекта. Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения коснутся правой стороны моста при проезде из краевой столицы в Адыгею.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Транспорт будет двигаться по левой стороне в обоих направлениях. Для снижения загруженности организуют одностороннее движение на спуске с моста и на участках улиц Буденного и Братьев Игнатовых.

Пешеходам будет доступен тротуар по левой стороне моста. Регулируемые переходы появятся с обеих сторон моста.

Проход под мостом закроют на пешеходной набережной и в районе пересечения улицы Буденного и Кубанской набережной. Пешеходы, велосипедисты и маломобильные граждане смогут обходить зоны через существующие переходы.

Грузовому транспорту запрещен проезд по Тургеневскому мосту. Автомобили направят в объезд через Южный, Восточный и Западный обходы, Ростовское и Ейское шоссе, а также Яблоновский мост. Указатели будут установлены на подъездах к городу.

Для контроля ситуации и обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники ДПС.

Капитальный ремонт моста реализуется в рамках краевой программы развития дорожно-транспортной сети до 2035 года, инициированной губернатором Вениамином Кондратьевым.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ходе ремонта на Тургеневском мосту не будут увеличивать количество полос. Реконструкция продлится до осени 2026 года. Стоимость работ превысит 1,2 млрд руб.

Анна Гречко