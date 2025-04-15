Игроки НХЛ признали Никиту Кучерова лучшим плеймейкером

Российский форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров занял первое место в рейтинге лучших плеймейкеров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам ежегодного опроса Ассоциации игроков НХЛ. Результаты опубликованы на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Кучеров

Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters Никита Кучеров

Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters

Кучеров набрал 48,25% голосов. В результате опроса написано, что российский хоккеист «обладает способностью видеть игру, как никто другой». Второе место занял канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид (20,16%). Третье место у его одноклубника немца Леона Драйзайтля (6,83%). Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 5,08% голосов респондентов и занял четвертую позицию. На пятом месте канадский нападающий «Питсбург Пингвинс» Сидни Кросби (2,7%).

Также 31-летний Кучеров занял второе место в рейтинге самых умных игроков НХЛ (24,71%). Он уступил Сидни Кросби, у которого 27,02% голосов.

Никита Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы». В текущем регулярном чемпионате он возглавляет гонку бомбардиров НХЛ. За 76 игр игрок набрал 119 очков (36 голов плюс 83 передачи). Кучеров дважды становился лучшим бомбардиром НХЛ (2018/19, 2023/24) и был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата (2018/19).

Таисия Орлова