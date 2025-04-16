Выручка «Липецкого аэропорта» за год снизилась в десять раз

ООО «Липецкий аэропорт» за 2024 год снизило выручку в десять раз — с 21,2 до 2,3 млн руб. Чистый убыток компании за тот же период вырос в два раза — с 12,7 до 23,4 млн руб. Это следует из финотчета компании, опубликованного на Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Себестоимость продаж компании сократилась в 16 раз (с 68,7 до 4,3 млн руб.), убыток от продаж снизился в 25 раз (со 191 до 7,5 млн руб.).

Дебиторская задолженность выросла в десять раз: с 16,2 до 164,4 млн руб., а кредиторская задолженность уменьшилась на 42,6%: с 5,4 до 3,1 млн руб.

В марте АО «Корпорация развития Липецкой области» стала управляющей организацией «Липецкого аэропорта». С декабря 2024 года компанией руководил Юрий Грицаенко.

О том, как ремонтируют неработающие с начала СВО аэропорты в макрорегионе,— в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова