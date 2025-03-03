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Управляющей организацией «Липецкого аэропорта» стала корпорация развития региона

АО «Корпорация развития Липецкой области» стала управляющей организацией ООО «Липецкий аэропорт» (бывший ОГКП «Липецкий аэропорт»). Это следует из изменений в ЕГРЮЛ.

По данным Rusprofile, с декабря 2024 года компанией руководил Юрий Грицаенко. Он же с августа 2023 года по декабрь 2024-го, пока предприятие не ликвидировали, был главой ОГКП «Липецкий аэропорт».

Собственником компании, как и ранее, выступает министерство имущественных и земельных отношений региона. В феврале 2023 года правительство Липецкой области передало аэропорт в аренду на 30 лет московскому ООО «Международный аэропорт Липецк». На торгах начальная стоимость аренды объекта составляла 9,2 млн руб. в год или около 300 млн руб. за все время. За этот период инвесторы намеревались вложить 500 млн руб. в развитие аэропорта и ремонт его здания.

В 2020-м реконструкция объекта оценивалась в 3 млрд руб., ее планировалось провести в 2021–2023 годах. С весны 2024 года аэропорт капитально ремонтировало ООО «КПС». В мае стоимость работ составляла 475 млн руб.

Алина Морозова