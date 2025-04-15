Разумишкин сообщил о втором этапе благоустройства сквера Соловьева-Седова

Работы по благоустройству начались в сквере Соловьева-Седова, сообщил на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин 15 апреля. По его словам, еще в 2024 году губернатор города Александр Беглов поручил комплексно подойти к благоустройству: восстановить фонтан и привести в порядок дома возле зеленой зоны.

Эти работы уже выполнены, теперь в сквере планируют увековечить наследие и память композитора. Оформление зеленой зоны планируют выполнить в музыкальной тематике. В частности, пешеходные дорожки сделают в виде клавиш фортепиано. Детское оборудование выполнят в эко-стиле. Площадь сквера увеличат за счет газона, который будут украшать декоративные деревья.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в этом году перечень территорий зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) увеличится на 145 объектов. Подробнее читайте в материале «Зеленые зоны удобрят бюджетными миллиардами».

Андрей Маркелов