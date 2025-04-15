ФАС и ЦБ направили банкам рекомендации по рекламе вкладов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ЦБ подготовили рекомендации для банков по размещению информации о вкладах. Они касаются рекламы вкладов в мобильных приложениях и личных кабинетах. Требования призваны сократить распространение недобросовестной рекламы.

В рекомендациях описаны практики, которые могут ввести в заблуждение клиентов банка. Регуляторы предлагают кредитным организациям размещать полную информацию о возможном доходе клиента по вкладу, не забывая включить в рекламу условия его получения.

Также банкам необходимо указывать минимальную гарантированную ставку по вкладу без привлечения специальной графики. Тем самым ФАС и ЦБ хотят исключить наличие в рекламе акцента на привлекательных параметрах вклада.

Ведомства рекомендуют банкам отказаться и от инструментов расчета вклада, который происходит автоматически, без участия клиента. Для каждого вида вклада банкам следует отдельно рассчитывать минимальную гарантированную ставку.

ФАС регулярно штрафует российские банки за размещение ненадлежащей рекламы. 9 апреля в этом обвинили Ozon-банк, 18 марта — Газпромбанк. В конце февраля на сумму 22 млн руб. оштрафовали сразу четыре банка — Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк.