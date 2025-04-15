Александрова обыграла Самсонову в первом круге теннисного турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над своей соотечественницей Людмилой Самсоновой в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте. Призовой фонд соревнований составляет более $920 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Александрова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Екатерина Александрова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Встреча продлилась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3. Александрова занимает 22-е место в мировом рейтинге, Самсонова — 19-е.

Во втором круге Екатерина Александрова сыграет с победительницей встречи между Эрикой Андреевой и Миррой Андреевой.

Турнир в Штутгарте завершится 21 апреля. Он относится к категории WTA 500. Победительницей прошлогоднего розыгрыша стала представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Таисия Орлова