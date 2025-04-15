Владелец спа-комплекса отремонтирует переход у автовокзала в Воронеже

Победителем аукциона по выбору подрядчика для ремонта надземного пешеходного перехода у Центрального автовокзала в Воронеже стало местное ООО «Русбизнес», которое предложило выполнить работы по начальной цене в 10,7 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. По данным Kartoteka.ru, учредителем компании-победителя выступает Мартин-Гнун Артунян, также владеющий спа-комплексом Jani Crystal в Рамонском районе.

Компания стала единственным участником аукциона. В течение 21 дня с момента заключения контракта, но не позднее 7 мая подрядчик должен будет провести ремонтные работы в переходе, в том числе заменить светлопрозрачное покрытие, обновить краску, благоустроить пешеходную зону, нанести графическую полноцветную пленку.

По данным Kartoteka.ru ООО «Русбизнес» зарегистрировано в 2008 году в Воронеже для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 21 тыс. руб. Выручка компании в 2023 году составила 455,4 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб. Гендиректор — Сергей Баев.

9 апреля объект закрыли на ремонт. Ограничения будут действовать до 6 мая, на это время рядом организовали регулируемый наземный переход.

Ульяна Ларионова