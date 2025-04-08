Надземный переход у центрального автовокзала Воронежа закроют на ремонт до 6 мая

С 8:00 9 апреля до 6 мая будет закрыт надземный пешеходный переход через Московский проспект у центрального автовокзала Воронежа, сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. За это время сооружение отремонтируют. Пока не закончатся работы, будет действовать временный наземный переход на пересечении Московского проспекта и улицы Брянская. По данным мэрии, он будет регулируемым.

Согласно порталу госзакупок, администрация Воронежа уже подвела итоги аукциона на обновление перехода. Ремонт будет выполнен за начальную цену в 10,7 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет.

В мэрии «Ъ-Черноземье» сообщили, что контракт находится в процессе заключения — имя подрядчика будет обнародовано после завершения процедуры. Победителю аукциона предстоит до 7 мая выполнить окраску металлических элементов, заменить облицовку, покрытие пешеходной части и лестниц.

В конце марта стало известно, что капремонт воронежского дворца спорта «Юбилейный» продолжит «Стройгрупп» за 34,5 млн руб.

Юрий Голубь, Алина Морозова