Франк Артига покинул пост главного тренера ФК «Химки»

Футбольный клуб «Химки» расторг контракт с главным тренером Франком Артигой, сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Договор расторгнут по соглашению сторон. Также подмосковный клуб покинули ассистенты Артиги: Александр Димидко, Джозеп Техедо, Хосе Бермудес и Андони Сесма.

Испанец был назначен главным тренером «Химок» в июне 2024 года, когда клуб вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

После 24-х туров РПЛ «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками. По дополнительным показателям команда опережает грозненский «Ахмат», который находится в «зоне стыковых матчей».

Таисия Орлова